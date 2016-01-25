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زيدان: توقعت صعوبة مباراة ريال بيتيس.. وأشكر اللاعبين

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زيدان: توقعت صعوبة مباراة ريال بيتيس.. وأشكر اللاعبين زيدان: توقعت صعوبة مباراة ريال بيتيس.. وأشكر اللاعبين

(إفي): قال مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عقب التعادل مساء الأحد أمام ريال بيتيس بهدف لمثله في الليجا، إنه لم يتوقع خسارة فريقه لنقطتين على ملعب بينيتو فيامارين، لكنه أكد أنه سيواصل الصراع على اللقب حتى النهاية.

وصرح زيزو في مؤتمر صحفي عقب اللقاء إن فريقه كان ينقصه "الحسم أمام منافس جيد، لعب بقوة كبيرة في الدقائق العشر أو الخمسة عشر الأولى وسجل هدفا رائعا"، لكنه أعرب عن شعوره بالفخر لما قدمه لاعبوه هذه الليلة.

وأضاف المدرب "سنواصل طريقنا، حقيقي أننا خسرنا نقطتين، ولكن ينبغي التفكير فيما هو قادم".

وأردف "خسرنا نقطتين، لم أكن أتوقع ذلك، ولكن لا ينبغي توجيه اللوم للاعبين" مشيرا إلى أن الشيء الإيجابي في لقاء الأمس هو "تحسن الحالة البدنية للاعبين وتقديم الفريق لأداء أفضل في الشوط الثاني".

وأكد المدرب الفرنسي عن سعادته الكبيرة بأداء الكولومبي جيمس رودريجيز، في أول مباراة أساسية له مع وصول زيزو لقيادة الفريق، وأشار إلى أنه طلب منه اختراق المنطقة سواء من الأطراف أو العمق.

وامتدح زيدان المنافس، قائلا "كنت أتوقع بيتيس بهذا الشكل، على ملعب صعب، ومن خلفه الجماهير تؤازره".

ويواصل ريال مدريد رفض الاقتراب من صاحبي القمة، بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة وأتلتيكو مدريد، علما بأن للفريق الكتالوني مباراة مؤجلة.

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