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فيديو - مدافع ريال بيتيس عن ركلة رونالدو: تصرف قبيح

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فيديو - مدافع ريال بيتيس عن ركلة رونالدو: تصرف قبيح فيديو - مدافع ريال بيتيس عن ركلة رونالدو: تصرف قبيح

أكد فرانشيسكو مولينيرو مدافع ريال بيتيس أن ما فعله كريستيانو رونالدو ضده في مباراة أمس الأحد بالدوري كان "تصرفا قبيحا وعنيفا".

وكان رونالدو قد "ركل" مدافع إسبانيول في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني والتي انتهت بنتيجة 1-1.

وصرح مولينيرو "لقد كان تصرفا قبيحا من رونالدو أن يركلني بقدمه".

وتابع صاحب الـ30 عاما "لو رآه الحكم فإنه تعدي عنيف ويجب أن يحاسبه".

وأضاف مدافع دينامو بوخاريست السابق "أنا أيضا أرتكب الأخطاء لست قديسا، لكني عندما أرتكب خطأ يجب أن تكون الكرة موجودة.. لا أضرب من دون الكرة مثله".

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فيديو اليوم السابع

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