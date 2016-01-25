أخبار عاجلة

أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

زيدان: دفعنا ثمن إهدار الفرص السهلة

Google+ Print
زيدان: دفعنا ثمن إهدار الفرص السهلة زيدان: دفعنا ثمن إهدار الفرص السهلة

لماذا لعب محمد كوفي في وسط الملعب ولم يبدأ إبراهيم عبد الخالق المباراة؟ ولماذا لم يشترك الأخير حين أصيب طارق حامد ونزل بدلا منه معروف يوسف؟

جاءت تلك الأسئلة في ظل أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام اعتمد على إبراهيم عبد الخالق منذ تولى المسؤولية.

وسأل FilGoal.com حازم إمام رئيس الجهاز الفني للزمالك عن تفسير خططي للقرار الذي جاء في مباراة الفريق الأبيض وسموحة.

وقال حازم إمام: "إبراهيم عبد الخالق كان بعيدا عن المشاركة قبل أن نصل للجهاز الفني. كان خارج حسابات الأجهزة الفنية السابقة".

وتابع "أضف إلى ذلك أن إبراهيم عبد الخالق لم يلعب منذ نهاية الموسم الماضي وخلال فترة توقف كانت طويلة جدا".

وأردف "لهذا حين دفعنا باللاعب في 4 مباريات متتالية شعرنا أنه استنذف بشكل أو أخر. يحتاج اللاعب إلى برنامج إعدادي بدني خاص بدأنا بالفعل في تنفيذه".

وأكمل "يتضح أن أنفاس اللاعب لم تعد منتظمة في الركض حتى خلال اللقاء الأخير له أمام المصري البورسعيدي".

وأفصح "لهذا لم نرغب في الدفع بإبراهيم أمام سموحة. بل سنعمل معه على رفع معدلات لياقته البدنية مجددا حتى يصبح لائقا للقاءات المتتالية للزمالك في الدوري".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع