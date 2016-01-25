زيدان: دفعنا ثمن إهدار الفرص السهلة

لماذا لعب محمد كوفي في وسط الملعب ولم يبدأ إبراهيم عبد الخالق المباراة؟ ولماذا لم يشترك الأخير حين أصيب طارق حامد ونزل بدلا منه معروف يوسف؟

جاءت تلك الأسئلة في ظل أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام اعتمد على إبراهيم عبد الخالق منذ تولى المسؤولية.

وسأل FilGoal.com حازم إمام رئيس الجهاز الفني للزمالك عن تفسير خططي للقرار الذي جاء في مباراة الفريق الأبيض وسموحة.

وقال حازم إمام: "إبراهيم عبد الخالق كان بعيدا عن المشاركة قبل أن نصل للجهاز الفني. كان خارج حسابات الأجهزة الفنية السابقة".

وتابع "أضف إلى ذلك أن إبراهيم عبد الخالق لم يلعب منذ نهاية الموسم الماضي وخلال فترة توقف كانت طويلة جدا".

وأردف "لهذا حين دفعنا باللاعب في 4 مباريات متتالية شعرنا أنه استنذف بشكل أو أخر. يحتاج اللاعب إلى برنامج إعدادي بدني خاص بدأنا بالفعل في تنفيذه".

وأكمل "يتضح أن أنفاس اللاعب لم تعد منتظمة في الركض حتى خلال اللقاء الأخير له أمام المصري البورسعيدي".

وأفصح "لهذا لم نرغب في الدفع بإبراهيم أمام سموحة. بل سنعمل معه على رفع معدلات لياقته البدنية مجددا حتى يصبح لائقا للقاءات المتتالية للزمالك في الدوري".