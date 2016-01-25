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سقوط عجوز بالمرج اغتصب 8 أطفال وأجبرهم على هتك عرض بعضهم داخل شقته

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سقوط عجوز بالمرج اغتصب 8 أطفال وأجبرهم على هتك عرض بعضهم داخل شقته سقوط عجوز بالمرج اغتصب 8 أطفال وأجبرهم على هتك عرض بعضهم داخل شقته
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عجوز بالمرج يقيم حفلات جنسية للأطفال داخل شقته، ويجبرهم على ممارسة الجنس مع بعضهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولى المستشار تامر العربى رئيس نيابة المرج التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من طفل فى عمر الثانية عشرة، أفاد فيه بمطاردة أطفال له لاقتياده إلى شقة عجوز يجبرهم على ممارسة الجنس بشكل جماعى، ويعتدى عليهم جنسيا داخل شقته، فانتقل رجال المباحث إلى مكان شقة العجوز بعدما أرشد عنها الطفل وبمداهمتها ضبط بداخلها المتهم ومعه 8 أطفال يمارسون الجنس مع بعضهم داخل شقة المتهم، وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم صاحب الشقة كان يستقطب الأطفال من الشوارع لشقته، ويعتدى عليهم جنسيا، وكان يجبر الأطفال على هتك عرض بعضهم بعضا.

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