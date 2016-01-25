مقتل زعيم خلية إرهابية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن ببنى سويف

لقى محمد حمدان محمد على، 24 سنة، قائد خلية إرهابية لاستهداف رجال الشرطة ببنى سويف، مصرعه فى تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة منذ قليل.

وكانت حملة أمنية مكبرة من مديرية أمن بنى سويف داهمت منزل المتهم بقرية بنى سليمان الشرقية، التابعة لمركز بنى سويف، للقبض عليه، فأطلق النار تجاه قوات الأمن التى بادلته إطلاق النار ما أدى إلى مقتله، وعثرت قوات الأمن على بندقية آلية بحوذة المتهم.

يذكر أن المتهم هو قائد خلية لاستهداف رجال الشرطة ببنى سويف، ومطلوب ضبطه فى العديد من القضايا الخاصة باستشهاد بعض رجال الأمن بالمحافظة.