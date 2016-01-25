أخبار عاجلة

أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مقتل زعيم خلية إرهابية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن ببنى سويف

Google+ Print
مقتل زعيم خلية إرهابية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن ببنى سويف مقتل زعيم خلية إرهابية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن ببنى سويف
لقى محمد حمدان محمد على، 24 سنة، قائد خلية إرهابية لاستهداف رجال الشرطة ببنى سويف، مصرعه فى تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة منذ قليل.

وكانت حملة أمنية مكبرة من مديرية أمن بنى سويف داهمت منزل المتهم بقرية بنى سليمان الشرقية، التابعة لمركز بنى سويف، للقبض عليه، فأطلق النار تجاه قوات الأمن التى بادلته إطلاق النار ما أدى إلى مقتله، وعثرت قوات الأمن على بندقية آلية بحوذة المتهم.

يذكر أن المتهم هو قائد خلية لاستهداف رجال الشرطة ببنى سويف، ومطلوب ضبطه فى العديد من القضايا الخاصة باستشهاد بعض رجال الأمن بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365