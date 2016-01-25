توقف حركة المرور على الطريق الدائرى بسبب تجمعات مياه الأمطار

أصيبت أماكن متفرقة على الطريق الدائرى بكميات من تجمعات المياه بسبب هطول الأمطار بغزارة أعلى الطرق التى أدت إلى تباطؤ حركة السيارات منها منزل الدائرى اتجاه طريق السويس، وأمام عدد من الفنادق، وكذلك الأمر أمام مجمع المدارس وبنفق السلام فى الاتجاهين وبمنزل الأوتوستراد وبمنزل الدائرى اتجاه الصحراوى.

من جانبه ناشد مصدر أمنى المسئولين الدفع بسيارات لشفط المياه من أماكن تجمعات المياه للعمل على إزالتها بسبب هطول الأمطار مع توخى الحذر لجميع سائقى المركبات على الطرق لمنع انزلاق السيارات للحد من وقوع الحوادث.

- الدفع بـ10 سيارات لشفط مياه الأمطار بمنازل الكبارى والأنفاق بالقاهرة