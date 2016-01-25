الشرطة تجهض مخطط إخوانيين لإثارة الشغب وتقبض على 30 منهم بالمطرية

أكد مصدر أمنى مسئول، أن الأجهزة الأمنية نجحت فى القبض على 30 شخصا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى منطقة المطرية، وذلك عقب محاولتهم إثارة الشغب والعنف بالمنطقة، وجار اتخاذ كل الإجراءات الأمنية وإحالتهم لجهات التحقيق.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية رصدت باص يقوم بإنزال عدد كبير من عناصر جماعة الإخوان قرب كوبرى مسطرد، وعلى الفور أسرع رجال الشرطة للسيطرة على الوضع وفور رؤية العناصر لرجال الشرطة تفرقوا فى الشوارع وتمكن رجال الشرطة من مطاردتهم وضبط 30 منهم .

وكشف المصدر أنه تبين من الفحص أن الباص قام بجلب العناصر من منطقة القليوبية للمطرية بغرض التظاهر وإحداث الفوضى، إلا أن قوات الشرطة أجهضت مخططتهم وتم ضبطهم، مؤكدا أن الأحداث لم تسفر عن وفيات أو إصابات نهائيا .