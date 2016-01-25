أخبار عاجلة

أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الشرطة تجهض مخطط إخوانيين لإثارة الشغب وتقبض على 30 منهم بالمطرية

Google+ Print
الشرطة تجهض مخطط إخوانيين لإثارة الشغب وتقبض على 30 منهم بالمطرية الشرطة تجهض مخطط إخوانيين لإثارة الشغب وتقبض على 30 منهم بالمطرية
أكد مصدر أمنى مسئول، أن الأجهزة الأمنية نجحت فى القبض على 30 شخصا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى منطقة المطرية، وذلك عقب محاولتهم إثارة الشغب والعنف بالمنطقة، وجار اتخاذ كل الإجراءات الأمنية وإحالتهم لجهات التحقيق.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية رصدت باص يقوم بإنزال عدد كبير من عناصر جماعة الإخوان قرب كوبرى مسطرد، وعلى الفور أسرع رجال الشرطة للسيطرة على الوضع وفور رؤية العناصر لرجال الشرطة تفرقوا فى الشوارع وتمكن رجال الشرطة من مطاردتهم وضبط 30 منهم .

وكشف المصدر أنه تبين من الفحص أن الباص قام بجلب العناصر من منطقة القليوبية للمطرية بغرض التظاهر وإحداث الفوضى، إلا أن قوات الشرطة أجهضت مخططتهم وتم ضبطهم، مؤكدا أن الأحداث لم تسفر عن وفيات أو إصابات نهائيا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365