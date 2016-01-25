عمليات الوزراء: سيولة مرورية وانتظام حركة المترو والقطارات فى ذكرى الثورة

تابعت غرفة العمليات المركزية بمركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أجواء الشارع المصرى على مستوى محافظات الجمهورية، بالتواصل مع المحافظات عبر وسائل الاتصال المختلفة وشبكة الفيديو كونفرانس، للوقوف على مدى وجود تظاهرات أو اضطرابات بالمحافظات.

وكشفت المتابعة عن سير جميع الأمور بشكل طبيعى فى مختلف مرافق الدولة، فضلاً عن وجود سيولة مرورية فى الشوارع مع انتظام حركة مترو الأنفاق فى كافة الخطوط ( فيما عدا إغلاق محطة مترو أنفاق السادات لدواعى أمنية)، وانتظام حركة القطارات فى الوجهين القبلى والبحرى، وكافة وسائل النقل البرى والنهرى.

وأوضحت الغرفة فى بيان لها أنها رصدت خلال اليومين السابقين بعض الدعوات للنزول والتظاهر فضلاً عن توزيع بعض المنشورات فى بعض المحافظات (السويس والبحيرة والإسكندرية وقنا)، وذلك على مدار اليومين السابقين، لكن الغرفة لم تتلق أى بلاغات بوقوع اشتباكات أو أحداث عنف أو تفجيرات منذ صباح اليوم وحتى الساعة الثانية ظهراً، يأتى ذلك فى ظل الانتشار الأمنى الإحترافى من قبل رجال الشرطة والجيش لتأمين المؤسسات والمنشآت العامة، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

كما تم رصد العثور على قنبلة بجوار فندق الواحة بالجيزة وأخرى بالإسكندرية أمام مقهى بالورديان وتم التعامل معهما.

جدير بالذكر أن غرفة العمليات يشارك فيها مندوبو كل من وزارة الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والصحة، والكهرباء والطاقة المتجددة، وهيئة الاسعاف المصرية، وقد اعتمدت الغرفة على العديد من الآليات فى رصد ومتابعة الشارع المصرى منها المرصد الإعلامى والمرصد الميدانى، والربط المباشر مع غرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

>

- استطلاع "بصيرة": 68% من المصريين يرون أحوال البلد حاليًا أفضل من قبل ثورة يناير.. و10% فقط يرونها أسوأ.. و49% يؤكدون تحسن الأوضاع السياسية بعد الثورة.. و45% يشعرون بتأثير سلبى لها على الاقتصاد

>

- فى الذكرى الخامسة لـ"25 يناير".. أين ذهبت أحزاب الثورة؟.. المصرى الديمقراطى تصدع بعد استقالة رئيسه وأمينه العام.. والدستور مازال يبحث عن رئيس.. والكرامة والتحالف الشعبى أخفقا بانتخابات مجلس النواب

>

- بالصور..الداخلية تستقبل المواطنين فى الميادين بالورود والشيكولاتة والأعلام احتفالا بـ25 يناير..والضباط يوزعون ملصقات"الشرطة فى خدمة الشعب"..والأقسام تستقبل تهانى الجماهير..والوزير:مهمتنا توفير الأمن

>

- احتفالاً بثورة يناير.. مسيرة بـ"التحرير" تهتف: "الجيش والشعب إيد واحدة"

>

- فحص 420 كنيسة بالقاهرة والجيزة تحسبا لوجود متفجرات خلال احتفالات ثورة يناير

>

- تشديد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة الدولى فى ذكرى ثورة 25 يناير

>

-متظاهرو القائد إبراهيم يحتفلون بذكرى يناير ويوزعون هدايا على الشرطة

>

- مواطنون يلتقطون صورا مع فتاة صينية بعلم مصر‎ فى ميدان التحرير

>

-مواطنون يقدمون الورود لضباط الشرطة بالبحر الأحمر

>

-5 هاشتاجات اجتماعية تنافس وسوم السياسة فى الذكرى الخامسة لـ"25 يناير"

>

-مدير أمن القاهرة يصل ميدان التحرير.. ويؤكد: نتعامل بحزم مع أى خروج عن الشرعية

>

>