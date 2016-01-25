وليد جنبلاط يعزى عائلة سائح مصرى غرق فى مغارة جعيتا بلبنان

توجه وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى بالتعازى الحارة إلى عائلة السائح المصرى الذى لقى مصرعه غرقا فى مغارة جعيتا منذ يومين.

وقال وليد جنبلاط فى تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": إن الحادثة تعد فضيحة كبرى بحق لبنان والسياحة فيه، لا بد من إعادة النظر فى القائمين على مغارة جعيتا".

وتساءل "لماذا هناك شركة استثمار بدل أن تكون تابعة لوزارة السياحة"، معربا عن "الحسرة الكبيرة على هذه الحال من التسيب فى رئاسة الجمهورية اللبنانية إلى مغارة جعيتا". حسب قوله.

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