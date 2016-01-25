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وزارة الدفاع الروسية: لا خطط لإنشاء قاعدة جوية جديدة فى سوريا

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وزارة الدفاع الروسية: لا خطط لإنشاء قاعدة جوية جديدة فى سوريا وزارة الدفاع الروسية: لا خطط لإنشاء قاعدة جوية جديدة فى سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجر جنرال ايجور كوناشنكوف الاثنين، أن روسيا لا تخطط لإنشاء قاعدة جوية جديدة فى مدينة (القامشلى) السورية.

وأضاف كوناشنكوف- فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الروسية (تاس)- أنه "لا توجد نية لبناء قواعد جوية جديدة أو مطار إضافى للطائرات الحربية الروسية فى الجمهورية العربية السورية".

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد أفادت السبت الماضى ببدء روسيا والولايات المتحدة- كل على حدا- ببناء قاعدة جوية فى المنطقة الشمالية من سوريا تبعدان عن بعضهما 48.3 كيلومترا.

وأضافت الصحيفة أن هذه المنطقة تقع على بعد بضعة كيلومترات عن الحدود مع تركيا الدولة العضو فى حلف الناتو والذى يعتبر أن هذه المنطقة خاضعة لنفوذه.
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