«النهار» تتعاقد مع منى عبد الوهاب

كتبت – إنجي لطفي

قالت الإعلامية منى عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء “ONA” :” إنها تعاقدت مع قناة النهار على تصوير الجزء الثاني من برنامج “مصارحة حرة”"، موضحةً أن القناة قد اقترحت تصويره وعرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو الأمر الذي لم يتأكد بعد.

وأضافت “عبد الوهاب”، أن القناة تعاقدت معها على تقديم برنامج جديد مختلف عما قدمته في السابق، مشيرةً إلى أن برنامجها الجديد يجمع بين المسؤولية الاجتماعية والترفيه في نفس الوقت.

وأكدت الإعلامية منى عبد الوهاب، أن الجمهور جزء من البرنامج، حيث أن نجاح البرنامج متوقف على تفاعل المشاهد.