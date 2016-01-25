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محافظ القليوبية ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء

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محافظ القليوبية ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء محافظ القليوبية ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء
وضع الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، واللواء سعيد شلبى مدير الأمن، واللواء عرفة حمزة مدير المباحث، والعميد عصام الغزالى مدير قسم العلاقات والإعلام بالمديرية، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بمقر قوات الأمن بمدينة بنها لشهداء الشرطة، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، فى إطار الاحتفالات بأعياد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وأكد المحافظ، فى تصريحات صحفية، الدور الوطنى لرجال الشرطة والجهود التى يبذلونها وتضحياتهم لحفظ أمن الوطن والمواطن وحمايته من الإرهاب الغادر دليل على إصرارهم على مواصلة المسيرة والعطاء وعمق انتمائهم لوطنهم وإيمانهم العميق بشرف التضحية بأرواحهم فى سبيل أمن واستقرار بلادهم ومواجهة الإرهاب والخارجين على القانون حتى يشعر المواطن بالأمن والأمان.

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