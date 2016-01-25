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محافظ قنا ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكارى

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محافظ قنا ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكارى محافظ قنا ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكارى
وضع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء صلاح حسان مدير الأمن، وقيادات المنطقة العسكرية لجنوب الصعيد إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء.

وقدم المحافظ ومدير الأمن التحية لجنود الشرطة والقوات المسلحة البواسل الساهرين على حفظ الأمن والاستقرار بشوارع وكمائن المحافظة.

وأكد مدير أمن قنا، أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة وجميع الأجهزة والجهات المعنية لتأمين ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، مؤكدا على استعداد رجال الشرطة للتضحية بأرواحهم فى سبيل أمن وعزة الوطن.

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