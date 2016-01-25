استبعاد 5 مراقبين بإحدى لجان الامتحانات في سوهاج

قرر عبدالجواد عبدالعال أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، استبعاد رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الوفاء الإعدادية بطما، وكذا المراقب الأول ومراقب الدور وملاحظى اللجنة، لحين الانتهاء من التحقيقات فى واقعة قيام اللجنة باستكتاب الطالبة كريمان . ز . ا طالبة بالصف الثالث الإعدادى، بعد انتهاء أعمال الامتحان بمادة الدراسات، واكتشاف الملاحظين اختفاء الورقة الأولى التى أجابت بها الطالبة، مع التحفظ على الورقة الجديدة وضمها إلى أوراق التحقيق، وتكليف لجنة جديدة بالقيام بأعمال الامتحان بدلا من اللجنة التى تم إستبعادها.

وترجع الواقعة عقب تقدم ولى أمر الطالبة كريمان . ز . ا ،وتقيم طما شمال المحافظة بشكوى رسمية إلى الإدارة التعليمة بطما ومديرية التربية والتعليم فى سوهاج، تضرر فيها من لجنة امتحان الشهادة الإعدادية التى تؤدى بها نجلته الإمتحان، لقيامهم بإعادة استكتاب نجلتها مرة أخرى بورقة إجابة جديدة بمادة الدراسات، بعد اكتشاف اختفاء ورقة الإجابة الخاصة بها بعد تسليمها عقب انتهاء الوقت الأصلى للامتحان.