الصحة: إقالة مدير مستشفى سوهاج العام من منصبه وتحويل مدير «زفتى» للتحقيق

قام الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بإعفاء مدير مستشفى سوهاج العام، من منصبه نظرا لعدم ذهابه للمستشفى وتغيبه عن العمل، كما قام بتحويل مدير مستشفى زفتى العام للتحقيق لعدم تواجده بمقر عمله.

وقام «راضي»، بالتواصل تليفونيًا مع وكلاء الوزارة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات والتأكد من تواجدهم بمقرات عملهم، والاطمئنان على حالة المستشفيات وتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة سلفًا من قبل الوزارة لتأمين احتفالات ثورة 25 يناير المجيدة، جاء ذلك خلال ترأسه لغرفة الأزمات المركزية بالوزارة صباح اليوم.