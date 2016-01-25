أخبار عاجلة

أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الصحة: إقالة مدير مستشفى سوهاج العام من منصبه وتحويل مدير «زفتى» للتحقيق

Google+ Print
الصحة: إقالة مدير مستشفى سوهاج العام من منصبه وتحويل مدير «زفتى» للتحقيق الصحة: إقالة مدير مستشفى سوهاج العام من منصبه وتحويل مدير «زفتى» للتحقيق

 

وزير الصحة والسكان

قام الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بإعفاء مدير مستشفى سوهاج العام، من منصبه نظرا لعدم ذهابه للمستشفى وتغيبه عن العمل، كما قام بتحويل مدير مستشفى زفتى العام للتحقيق لعدم تواجده بمقر عمله.

وقام «راضي»، بالتواصل تليفونيًا مع وكلاء الوزارة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات والتأكد من تواجدهم بمقرات عملهم، والاطمئنان على حالة المستشفيات وتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة سلفًا من قبل الوزارة لتأمين احتفالات ثورة 25 يناير المجيدة، جاء ذلك خلال ترأسه لغرفة الأزمات المركزية بالوزارة صباح اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا