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«شوبير» على شاشة «دويتش فيله» عربية أسبوعيًا لتحليل الدوري الألماني

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«شوبير» على شاشة «دويتش فيله» عربية أسبوعيًا لتحليل الدوري الألماني «شوبير» على شاشة «دويتش فيله» عربية أسبوعيًا لتحليل الدوري الألماني

كتبت – إنجي لطفي

أعلنت قناة “دي دبيلو عربية”، التابعة لمؤسسة “دويتشه فيله” الألمانية، عن تطوير شراكتها مع قناة “صدى البلد”، وذلك في المجال الرياضي، من خلال فقرة رياضية أسبوعية للكابتن أحمد شوبير، ضمن نشرتها .

وسيطل “شوبير” على مشاهدي “DW عربية” من خلال نشرتي التاسعة والعاشرة مساءً، يوم الأحد من كل أسبوع، معلقًا على أهم مباريات الدوري الألماني، ومن المقرر أيضًا أن تبث هذه الفقرة ضمن برنامج “مع شوبير”، المذاع على شاشة “صدى البلد”.

تأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل الشراكات الإعلامية القائمة بين مؤسسة “دويتشه فيله”، والعديد من المؤسسات الإعلامية في ، ومنها:” قنوات النهار، وأون تي في”، إلى جانب صحف، ومواقع كُبرى كـ”المصري اليوم، الشروق، فيتو، ومصراوي”.

وتعتزم مؤسسة “دي دبليو” في الفترة المقبلة تطوير شراكاتها مع الوسائل الإعلامية في مصر في عدة مجالات كالراديو بجانب التليفزيون والإنترنت.

ويمكن متابعة برامج “DW عربية”، على تردد 11996 أفقي على العرب سات، وعلى تردد 11900 عمودي على النايل سات، وعبر القمر إسترا : ترانسبوندر 28، وتردد 11627 عمودي، أو من خلال موقعها dw.com.

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