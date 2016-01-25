أخبار عاجلة

أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مبعوث أممى سابق: ليبيا دولة فاشلة وستظل كذلك لفترة طويلة

Google+ Print
مبعوث أممى سابق: ليبيا دولة فاشلة وستظل كذلك لفترة طويلة مبعوث أممى سابق: ليبيا دولة فاشلة وستظل كذلك لفترة طويلة
قال المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة فى ليبيا برناردينو ليون أن "إسبانيا لم تدرك أن تنظيم داعش أصبح قريبا للغاية، ووفقا لموقع لا أنفورماسيون الإسبانى فقد اعتبر ليبيا دولة فاشلة وستظل كذلك لفترة طويلة، الصراعات فى ليبيا عمقت الثغرات فى المنطقة، مما جعلها دولة فاشلة".

وعلق ليون على إعلان المجلس الرئاسى الليبى على تشكيل حكومة وفاق وطنى والتى تضم الوزارة الجديدة 32 وزيرا فى إطار خطة الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسى للأزمة الليبية، وقال هذا الاتفاق انتصارا لخيار السلام الذى يعتبره حلا وحيدا للأزمة الليبية، كما قال أن هذا الاتفاق هو حجر الأساس لدول القانون المرجوة فى ليبيا وتعمل على الفصل بين السلطات كما هو الحال فى الديمقراطية العريق، والذى جاء بعد أشهر طويلة من المفاوضات والمباحثات الدولية بين الأطراف الليبية المتنازعة.

كما أكد ليون أن الأبواب مفتوحة لمن رفضوا حضور هذا الاتفاق للمشاركة الفاعلة فى الحل السياسى الذى اختارته معظم الفصائل لإنهاء الأزمة الليبية القائمة منذ سقوط نظام الرئيس الليبى معمر القذافى.

ويرى ليون أن ليبيا تحتاج إلى المخابرات والتنسيق والتدريب والتهنئة، ولابد من أن المجتمع الدولى يكون على ادراك بما تحتاجه البلد العربى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365