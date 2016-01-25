مبعوث أممى سابق: ليبيا دولة فاشلة وستظل كذلك لفترة طويلة

قال المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة فى ليبيا برناردينو ليون أن "إسبانيا لم تدرك أن تنظيم داعش أصبح قريبا للغاية، ووفقا لموقع لا أنفورماسيون الإسبانى فقد اعتبر ليبيا دولة فاشلة وستظل كذلك لفترة طويلة، الصراعات فى ليبيا عمقت الثغرات فى المنطقة، مما جعلها دولة فاشلة".

وعلق ليون على إعلان المجلس الرئاسى الليبى على تشكيل حكومة وفاق وطنى والتى تضم الوزارة الجديدة 32 وزيرا فى إطار خطة الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسى للأزمة الليبية، وقال هذا الاتفاق انتصارا لخيار السلام الذى يعتبره حلا وحيدا للأزمة الليبية، كما قال أن هذا الاتفاق هو حجر الأساس لدول القانون المرجوة فى ليبيا وتعمل على الفصل بين السلطات كما هو الحال فى الديمقراطية العريق، والذى جاء بعد أشهر طويلة من المفاوضات والمباحثات الدولية بين الأطراف الليبية المتنازعة.

كما أكد ليون أن الأبواب مفتوحة لمن رفضوا حضور هذا الاتفاق للمشاركة الفاعلة فى الحل السياسى الذى اختارته معظم الفصائل لإنهاء الأزمة الليبية القائمة منذ سقوط نظام الرئيس الليبى معمر القذافى.

ويرى ليون أن ليبيا تحتاج إلى المخابرات والتنسيق والتدريب والتهنئة، ولابد من أن المجتمع الدولى يكون على ادراك بما تحتاجه البلد العربى.



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