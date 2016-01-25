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أخبار المغرب اليوم.. مظاهرات بالرباط بسبب تخفيض الوظائف الحكومية

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أخبار المغرب اليوم.. مظاهرات بالرباط بسبب تخفيض الوظائف الحكومية أخبار المغرب اليوم.. مظاهرات بالرباط بسبب تخفيض الوظائف الحكومية
ركزت أخبار المغرب اليوم، على المظاهرة الكبيرة التى نظمها آلاف المعلمين المتدربين المغاربة وأسرهم فى شوارع العاصمة المغربية الرباط أمس احتجاجا على خطط حكومية لخفض الوظائف فى قطاع التعليم.

ويعتبر خروج المتظاهرين الذين قدر عددهم بنحو 40 ألف شخص تحديا لحظر رسمى على المظاهرات، وبعد أسابيع فقط من اتهامات للشرطة بقمع احتجاج سابق بالقوة.

وكانت المغربية قد أعلنت الخميس الماضى، أنها لن تسمح بأى احتجاجات دون تصريح، فيما رد منظمون أن الدستور يكفل لهم الحق فى الاحتجاج.


>كما رصدت أخبار المغرب اليوم، الهزة الأرضية التى وقعت بقوة 6.1 درجات على مقياس "ريختر" فجر اليوم الاثنين فى البحر المتوسط بين المغرب وإسبانيا، بحسب ما أعلن المعهد الجيولوجى الأمريكى.

ووقع الزلزال فى منطقة قليلة العمق على بعد 62 كلم إلى شمال مدينة "الحسيمة" المغربية و164 كلم إلى جنوب شرق جبل طارق، وكان زلزال قوى بلغ 6.3 درجات وقع فى فبراير 2004 قرب منطقة قرب "الحسيمة" أدى إلى مقتل 631 شخصا.

وتناولت أخبار المغرب اليوم أيضا، تشديد السلطات الجزائرية إجراءات عبور الرعايا الأجانب عبر أراضيها، حيث تقرر منع أى مغربى من التوجه إلى ليبيا انطلاقا من المغرب، إلا إذا كان لا يملك ترخيصا بالعمل هناك.

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مصر 365

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