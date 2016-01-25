أخبار الأردن اليوم.. تنسيق استخبارتى بين عمان وبغداد لمكافحة الإرهاب

تناولت أخبار الأردن اليوم، الزيارة التى قام بها وفد أمنى أردنى للعراق للتنسيق الاستخباراتى بين البلدين لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابى.

وأبلغ الوفد المكون من النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردنى مصطفى العماوى والوفد المرافق له، عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودى خلال لقاء جمعهما بحسب بيان صادر عن مكتب الأخير بأن "المملكة الأردنية حريصة أشد الحرص على أن يكون التنسيق مع الجانب العراقى ولاسيما الاستخباراتى مفتوحا وبدون تحفظ لمواجهة الإرهاب".

>كما تناولت أخبار الأردن اليوم، بيانا للجيش الأردنى، جاء فيه إن القوات الأردنية قتلت السبت الماضى 12 متسللا خلال محاولة فاشلة للتسلل من سوريا إلى الأردن.

وقال البيان إن 24 شخصًا آخرين فرّوا عائدين إلى سوريا بعد أن أطلقت قوات الجيش النار مع مصادرة الجيش مليونى قرص مخدّر خلّفها هؤلاء الأشخاص وراءهم، وقامت قوات حرس الحدود الأردنية بذلك بموجب قواعد الاشتباك التى تقضى بإطلاق النار وقتل أى شخص يحاول التسلل عبر الحدود مع سوريا التى تمتد لمسافة 370 كيلو مترًا.

ورصدت أخبار الأردن اليوم أيضا، احتلال السعوديين المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج من حيث سفرهم إلى الأردن لعلاج السمنة بجميع الوسائل العلاجية المستخدمة مثل التغذية وقص المعدة أو ربطها.

وصرح مدير جمعية المستشفيات الأردنية الدكتور زهير أبو فارس، إن القطريين كانوا الأكثر إقبالا على هذا العلاج فى السابق، إلا أنه ومع انتشار العلاج بشكل أوسع أخيرا، أخذ السعوديون المرتبة الأولى على مستوى الخليج فى الإقبال على العلاج فى العاصمة الأردنية عمان وحل بعدهم القطريون.