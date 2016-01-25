مصر للمقاصة يخوض وديتين في المغرب استعدادا للمشاركة القارية الأولى

سيخوض مصر للمقاصة مباراتين وديتين أمام الرجاء والفتح الرباطي المغربيين يومي 28 و30 يناير الجاري في إطار استعداداته للمشاركة القارية الأولى.

ويحل الفريق الفيومي ضيفا على الدفاع الإثيوبي في دور الـ64 من الكونفدرالية في أول مشاركة في تاريخه ببطولة قارية بعدما احتل المركز الرابع في الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

ويرغب الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال في اللعب تحت أنظار الجمهور تمهيدا لمسابقة الكونفدرالية التي يبدأ مشواره فيها يوم 13 فبراير المقبل.

وأشار حمد إبراهيم المدرب العام للفريق لـFilGoal.com إلى سعي النادي لاكتساب لاعبيه بعض الخبرات من أجل الوصول إلى أبعد مدى ممكن في الكونفدرالية.

وسيغيب عن رحلة الفريق إلى المغرب اللاعب علاء شعبان بسبب التجنيد وباسم عبد العزيز بسبب الامتحانات.