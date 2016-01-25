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جهاز تعمير جنوب سيناء: إنشاء 120 منزلا بدويا ورصف طريق الشيخ عواد

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جهاز تعمير جنوب سيناء: إنشاء 120 منزلا بدويا ورصف طريق الشيخ عواد جهاز تعمير جنوب سيناء: إنشاء 120 منزلا بدويا ورصف طريق الشيخ عواد
صرح المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير جنوب سيناء، لـ"اليوم السابع" بأن الجهاز يعمل على توفير سبل معيشة كريمة لأهالى جنوب سيناء فى الأودية البعيدة عن العمران، وإقامة مساكن بدوية لزيادة معدل التنمية، وإنشاء مجتمعات عمرانية صغيرة قابلة للتنمية المستدامة داخل التجمعات والأودية البدوية، واعتماد 17مليون جنيه لإنشاء 120 منزلا بدويا فى أربعة تجمعات بدوية ودار مناسبات ومجمع للأعشاب ومشغولات يدوية.

وقال محسن سعيد، إنه تم إنشاء مبنى تمكين المرأة ودار مناسبات بقرية الطرفة ومبنى لجمع الأعشاب والمشغولات اليدوية البدوية بمبلغ 800 ألف جنيه، وإنشاء 30 بيتا بدويا بالطرفة بتجمع السلام، وإنشاء مبنى الوحدة الصحراوية بوادى فيران بتكلفة نصف مليون جنيه، و30 منزلا بدويا بمنطقة الجبيل بطور سيناء، و30 منزلا بدويا بتجمع عين سدر بأبو صويرة برأس سدر، و30 منزلا بدويا بالكيلو 9، وسيتم افتتاح هذه المشروعات فى احتفالات جنوب سيناء بعيدها القومى فى 19 مارس.

وأكد المهندس محسن أن "تعمير جنوب سيناء" حقق حلم اللواء خالد فودة برصف طريق الشيخ عواد بطول 7 كيلو وهذا الطريق كان حلما للمحافظ وللأهالى، ومن المننتظر افتتاحه ضمن احتفال المحافظة بعيدها القومى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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