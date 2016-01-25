محافظ بنى سويف يهنئ المواطنين بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

هنأ المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف الشعب السويفى ورجال الشرطة المصرية بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير المجيدة، وأعياد الشرطة، داعيا جموع المواطنين إلى أن تكون هاتان المناسبتان حافزًا للانطلاق نحو تحسين الأداء العام، خاصة التفانى فى العمل والبناء للتقدم بالوطن والنهوض به، بالإضافة إلى الانطلاق نحو السلوكيات الإيجابية، والإسهام الفاعل فى خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة على مستوى القطاعات وفى مختلف المجالات، مشيدا بجهود رجال الشرطة والتضحيات التى يقدمونها من أجل الوطن للحفاظ على أمنه وكيانه واستقراره.

جاء ذلك أثناء تفقده غرفة العمليات الرئيسية بمبنى الديوان العام لمراقبة الأوضاع الميدانية والموقف الأمنى بمراكز المحافظة السبعة لمتابعة الأوضاع الميدانية والموقف الأمنى فى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، موجها رسالة طمأنة لأبناء المحافظة باستقرار الحالة الأمنية، لافتا إلى وعى المواطن وإدراكه لطبيعة الظروف التى تمر بها المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة.

وتابع المحافظ سير العمل بالغرفة ونظام تشغيلها، موجها بضرروة تطوير منظومة الكاميرات الخاصة بمراقبة ومتابعة الحالة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية، بالإضافة إلى ضررورة امتداد تغطية هذه الكاميرات للشوارع الجانبية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة من المنظومة فى تسجيل الحالة الأمنية وضبط المخالفين للقوانين، بما يتيح اتخاذ القرارات المناسبة، بالإضافة إلى تحقيق سهولة مرورية، وتقليل المعاناة عن المواطنين، وغيرها من مهام هذه المنظومة.



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