محافظ بنى سويف يهنئ المواطنين بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

جاء ذلك أثناء تفقده غرفة العمليات الرئيسية بمبنى الديوان العام لمراقبة الأوضاع الميدانية والموقف الأمنى بمراكز المحافظة السبعة لمتابعة الأوضاع الميدانية والموقف الأمنى فى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، موجها رسالة طمأنة لأبناء المحافظة باستقرار الحالة الأمنية، لافتا إلى وعى المواطن وإدراكه لطبيعة الظروف التى تمر بها المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة.
وتابع المحافظ سير العمل بالغرفة ونظام تشغيلها، موجها بضرروة تطوير منظومة الكاميرات الخاصة بمراقبة ومتابعة الحالة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية، بالإضافة إلى ضررورة امتداد تغطية هذه الكاميرات للشوارع الجانبية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة من المنظومة فى تسجيل الحالة الأمنية وضبط المخالفين للقوانين، بما يتيح اتخاذ القرارات المناسبة، بالإضافة إلى تحقيق سهولة مرورية، وتقليل المعاناة عن المواطنين، وغيرها من مهام هذه المنظومة.
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