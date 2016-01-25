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بالصور.. يوم رياضى بدار الحنان للأيتام بمشاركة محافظ السويس

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بالصور.. يوم رياضى بدار الحنان للأيتام بمشاركة محافظ السويس بالصور.. يوم رياضى بدار الحنان للأيتام بمشاركة محافظ السويس
شارك اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، فى اليوم الرياضى الذى أقيم ظهر اليوم بدار الحنان للأيتام فى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، بحضور سعيد محمد وكيل مديرية الشباب والرياضة واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس وعدد من قيادات التضامن الاجتماعى والتنفيذية بالمحافظة.

أكد محافظ السويس، دعمه للمواطنين البسطاء وبشكل خاص الأيتام، مشيرا إلى أن الاهتمام بهم، ما يساهم فى إصلاح شأن المجتمع ويتماشى مع تعليم الإسلام والرسالات السماوية.

وعقب انتهاء المباراة قام اللواء الهياتمى بتوزيع هدايا رمزية ومداليات محافظة السويس على الفريقين كما وزرع هدايا عينية على أطفال الدار.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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