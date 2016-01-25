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دبلوماسي أوروبي : 235 ألف هوية عراقية وسورية مزورة

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دبلوماسي أوروبي : 235 ألف هوية عراقية وسورية مزورة دبلوماسي أوروبي : 235 ألف هوية عراقية وسورية مزورة

لاجئون وصلوا ألمانيا في 2015 – أرشيفية

نقلت قناة العربية عن مصدر دبلوماسي أوروبي في أمستردام قوله إن الشرطة الدولية “إنتربول” أبلغت الاتحاد الأوروبي عن وجود 235 ألف هوية عراقية مسروقة منها 183 ألف وثيقة جديدة.

وأضاف المصدر أن العراقية أبلغت عن اختفاء 18 ألف وثيقة.

وتشتبه الشرطة الدولية في اختفاء عدد كبير من هويات السفر السورية لكن سلطات النظام السوري أبلغت عن اختفاء 9400 وثيقة فقط.

وتصدرت مشكلة المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق مباحثات وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي الاثنين.

وتتركز الجهود من أجل توثيق الروابط بين بيانات المعلومات المتخصصة والمتنوعة بشأن شبكات الجريمة والتهريب وبيانات التأشيرات والرعايا الأجانب ذوي السوابق وبيانات الهويات المسروقة والهويات المزورة.

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