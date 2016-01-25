صور| مجموعات قتالية وفرق مفرقعات تجوب شوارع الوادي الجديد

نشرت مديرية امن الوادي الجديد، الاثنين ، مجموعات قتالية وسيارات مدرعة ومصفحة وفرق الكشف عن المتفجرات تجوب الشوارع والمدن ؛ لإشعار المواطنين بالأمن والامان.

ويشارك في هذه الدوريات الأمنية جميع الإدارات النوعية بالمديرية لإشعار المواطنين بالتواجد الأمني المستمر والدائم على مدار الـ 24 ساعة، وضبط كافة صور الخروج عن القانون.

وتشهد مديرية أمن الوادي الجديد، منذ الصباح الباكر، حالة من الاستنفار القصوى والطوارئ مع نشر قوات الأمن في هيئة أقوال أمنية ودوريات مشتركة بين الجيش والشرطة ، حيث تشهد أقسام ومراكز الشرطة والمنشآت الحيوية والهامة تشديدات أمنية مكثفة وحالة من التأمين القصوى.

من جانبه أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة، لتلقي البلاغات والشكاوي من المواطنين لسرعة التوجه للأماكن التي يحدث بها أي أعمال طارئة.

وأضاف اللواء محمد قاسم ،مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الوادي الجديد، أنه تم تخصيص سيارات للتحرك السريع تجوب مراكز المحافظة؛ لرصد أية تحركات غريبة أو تجمعات وإبلاغ القوات للتحرك وتفريقها.