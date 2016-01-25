المقاولون العرب يطلب استعارة ظهير الأهلي الأيسر

تلقى النادي الأهلي عرضا رسميا من المقاولون العرب للحصول على خدمات ظهير الأهلي الأيسر محمد حمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب ذئاب الجبل في استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر.

ولم يشارك صاحب الـ20 عاما مع الأهلي في أي مباراة هذا الموسم في ظل تبادل صبري رحيل وحسين السيد للمشاركة الأساسية في مركز الظهير الأيسر.

وكان الأهلي قد أعار شريف حازم ومحمد حمدي زكي لسموحة مؤخرا.

ويتصدر الأهلي الدوري حاليا برصيد 32 نقطة فيما يحتل المقاولون المركز الـ15 بـ9 نقاط ولم يحقق سوى فوزا واحدا في الدوري حتى الآن.