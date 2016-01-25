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مرتضى يجتمع بميدو وحازم بعد فقدان نقطتين أمام سموحة

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مرتضى يجتمع بميدو وحازم بعد فقدان نقطتين أمام سموحة مرتضى يجتمع بميدو وحازم بعد فقدان نقطتين أمام سموحة

يعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك اجتماعا ثلاثيا مع أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك ومدير الكرة حازم إمام لمناقشة التعادل مع سموحة الأحد في الدوري المصري الممتاز.

وفقد الزمالك نقطتين في مشوار الحفاظ على اللقب ليضيع فرصة تصدر المسابقة على حساب منافسه التقليدي الأهلي.

وتعادل الزمالك في الدقائق الأخيرة من اللقاء بعدما كان متأخرا بهدف وأضاع لاعبه أحمد دويدار ركلة جزاء.

وأضاع الزمالك الثلاث نقاط من بين يديه بسبب فقدان لاعبيه للتركيز أمام الحارس المهدي سليمان الذي حرمهم من التسجيل أكثر من مرة.

وصرح مرتضى عقب المباراة بأنه سيتدخل في عمل الجهاز الفني للفريق لأنه يرى أن هناك اختيارات غير منطقية في التشكيل والتغييرات. (طالع التفاصيل)

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