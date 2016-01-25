ضبط 85 قطعة سلاح و64 هارب ومتهم وتنفيذ 15 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، خلال يوم 24 الجارى، من ضبط 85 قطعة سلاح نارى ، و124 قطعة سلاح أبيض ، وضبط 134 قضية مخدرات ، و3 تشكيلات عصابية ، و3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه ، و61 هاربين من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا ، وتنفيذ 15742حكم قضائى متنوع وإعادة 12 سيارة مُبلغ بسرقتها ، وضبط 431 دراجة بخارية مخالفة.

وقالت وزارة الداخلية، إن ذلك يأتي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. قام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء : تم ضبط عدد ( 85 ) قطعة سلاح نارى عبارة عن:

> ( 15 ) بندقية آلية .

> ( 22 ) بندقية خرطوش .

> ( 4 ) طبنجة .

> ( 44 ) فرد محلى الصنع .

> ( 185 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

> ضبط ( 124 ) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : تم ضبط ( 134 ) قضية مخدرات ضُبط خلالها الآتى:

> كمية من مخدر البانجو وزنت ( 33,750 كيلو جرام ) .

> كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 5,632 كيلو جرام ) .

> كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,190 كيلو جرام ) .

> كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 150 جرا م ) .

> ( 30553 ) قرص مخدر .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : تم ضبط ( 3 ) تشكيلات عصابية ضموا ( 10 ) متهمين إرتكبوا ( 10 ) حوادث سرقة متنوعة .

فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة والهاربين من السجون : تم ضبط ( 53 ) متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ، ( 8 ) مراقبين هاربين .

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه : تم ضبط ( 3 ) متهمين لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم ( 3 قطعة سلاح أبيض ) .

فى مجال تنفيذ الأحكام : تم تنفيذ ( 15742 ) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى:

> ( 131 ) حكم جناية .

> ( 7409 ) حكم حبس جزئى .

> ( 1579 ) حكم حبس مستأنف .

> ( 5092 ) حكم غرامة .

> ( 1531 ) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط الدراجات البخارية المخالفة : تم ضبط ( 431 ) دراجة بخارية مخالفة.

فى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها : تم ضبط ( 12 ) سيارة مُبلغ بسرقتها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.