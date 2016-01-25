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صور| ضبط مطعم «شهير» بداخله لحوم ودواجن فاسدة في سوهاج‎

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صور| ضبط مطعم «شهير» بداخله لحوم ودواجن فاسدة في سوهاج‎ صور| ضبط مطعم «شهير» بداخله لحوم ودواجن فاسدة في سوهاج‎

ضبط لحوم ودواجن فاسدة

 

تمكنت مديرية الصحة بسوهاج من ضبط مطعم “شهير”، لبيع الوجبات الجاهزة، بداخله كميات من اللحوم والدواجن الفاسدة، وذلك في حملة لمديرية الصحة والطب البيطري ومباحث وبرئاسة الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة وشعبان قنديل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتبين وجود لحوم فاسدة وقطع من الفراخ جاهزة للشوي وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم غير مذبوحة بالسلخانة، وتم التحفظ على المضبوطات من قبل مباحث التموين ومفتش الأغذية، تم تحريرعمل محضر لعرضه على النيابة لإصدار قرار بإعدام المضبوطات وإتخاذ قرار بإغلاق المطعم بالشمع الأحمر.

 

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