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ماهو السر الذي يبحث عنه عبد المنعم عمايري

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الثلاثاء 26-01-2016 13:25

يقوم الفنان عبد المنعم عمايري بتصوير دوره في المسلسل الاجتماعي ”لست جارية“ تحت إدارة المخرج ناجي طعمي، ويجسّد عمايري في العمل شخصيّة ”غالب“ الذي لا يستطيع تجاوز صدمة اكتشافه لسر أخفته عنه زوجته ليلة زفافهما، ليتحوّل حبّه الكبير لها، إلى حالةٍ مرضيةٍ من الشك، تدفعه إلى سلوكٍ عدائي تجاهها، تقابله بصبرٍ ومداراة، وتحاول دائماً التماس الأعذار له، تحت وطأة شعورها بالذنب، ولأنّها تحبّه، وتسعى للدفاع عن عائلتها بشتى الوسائل. بالمقابل يتمادى في استفزازه لزوجته وإهماله لعائلته الصغيرة، ويخوض علاقاتٍ نسائية متعددة، يدفع ثمنها لاحقاً. عمايري اعتبر أن الشخصية التي يؤديها ضحية لمجموعة تقاليد، وأعراف سائدة في مجتمعاتنا العربية، فـ(غالب) عنده عقد لا يستطيع تجاوزها كغالبية الشباب العربي، رغم أنه يحب زوجته كثيراً، لكنه لم يتقبل السر الذي تخفيه، فتضاعف الوهم لديه، ودخل في أزمة نفسية، بالإضافة إلى أنّ ظروف نشأته والعلاقة المتوترة بين والديه، خلقت لديه الاستعداد للذهاب باتجاه سلوك نفسي غير معتاد، مثله مثل أي شخص يعيش في هذا العالم الذكوري.

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