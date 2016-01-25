أخبار عاجلة

أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لا زواج قريب.. Mariah Carey و خطيبها ما زالا متزوّجين

Google+ Print

الإثنين 25-01-2016 13:14

صحيح أن خطيب Mariah Carey الملياردير وضع في إصبعها يوم الخميس خاتم خطوبة ماسياً  بلغ وزنه 35 قيراطاً وقدّرت قيمته بـ 7.5 ملايين دولار ، إلا أن عراقيل ستحول دون زواج المغنية العالمية و James Packer، كون الخطيبين غير مطلّقين قانونياً، وفقاً لموقع TMZ.

 ما تزال Mariah متزوجة من Nick Cannon رسمياً رغم انفصالهما في أغسطس ما قبل الماضي، بعد انزعاجها من علاقات Cannon العاطفية مع نساء أخريات كانت سبب اتخاذهما هذا القرار، حينها قام Nick Cannon بتقديم أوراق الطلاق في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2015 بعد 6 سنوات من الزواج ولم يُعطَ بعدُ الطلاق، في حين لا يزال صاحب الكازينو الأسترالي James Packer هو الآخر مرتبطاً بالمغنية Erica Packer اللذان تزوجا في العام 2007 وانفصلا في العام 2013، حيث انتقلت Erica للعيش مع المغني Seal ، طليق عارضة الأزياء المعتزلة Heidi Klum ، وعلى ما يبدو، فأن القوانين في أستراليا تتباطأ في قضايا الطلاق.


في الوقت نفسه، نشر Nick Cannon على انستقرام صورة سخيفة، يوم الجمعة، في أعقاب ارتباطMariah  بالملياردير، وأظهرته وهو في المستشفى، وإلى جانبه Kevin Hart يقول له: "إنه فقط خاتم"، في إشارة منه إلى أنّ هذا الخبر أدخله المستشفى.

 

هل سنشهد زواج Mariah Carey من حبيبها في عيد العشاق؟

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي