لا زواج قريب.. Mariah Carey و خطيبها ما زالا متزوّجين

صحيح أن خطيب Mariah Carey الملياردير وضع في إصبعها يوم الخميس خاتم خطوبة ماسياً بلغ وزنه 35 قيراطاً وقدّرت قيمته بـ 7.5 ملايين دولار ، إلا أن عراقيل ستحول دون زواج المغنية العالمية و James Packer، كون الخطيبين غير مطلّقين قانونياً، وفقاً لموقع TMZ.

ما تزال Mariah متزوجة من Nick Cannon رسمياً رغم انفصالهما في أغسطس ما قبل الماضي، بعد انزعاجها من علاقات Cannon العاطفية مع نساء أخريات كانت سبب اتخاذهما هذا القرار، حينها قام Nick Cannon بتقديم أوراق الطلاق في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2015 بعد 6 سنوات من الزواج ولم يُعطَ بعدُ الطلاق، في حين لا يزال صاحب الكازينو الأسترالي James Packer هو الآخر مرتبطاً بالمغنية Erica Packer اللذان تزوجا في العام 2007 وانفصلا في العام 2013، حيث انتقلت Erica للعيش مع المغني Seal ، طليق عارضة الأزياء المعتزلة Heidi Klum ، وعلى ما يبدو، فأن القوانين في أستراليا تتباطأ في قضايا الطلاق.



في الوقت نفسه، نشر Nick Cannon على انستقرام صورة سخيفة، يوم الجمعة، في أعقاب ارتباطMariah بالملياردير، وأظهرته وهو في المستشفى، وإلى جانبه Kevin Hart يقول له: "إنه فقط خاتم"، في إشارة منه إلى أنّ هذا الخبر أدخله المستشفى.

هل سنشهد زواج Mariah Carey من حبيبها في عيد العشاق؟