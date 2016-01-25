قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الفرنسي ويتفقد حاملة الطائرات «مسترال» ووحدات بحرية مصرية جديدة (صور)

التقى اللواء بحري أركان حرب أسامة ربيع، قائد القوات البحرية، اليوم الإثنين، بنظيره الفرنسي الأدميرال برنارد روجيل بمقر قيادة القوات البحرية الفرنسية، وتفقد حاملة المروحيات (مسترال)، وذلك خلال زيارته الرسمية لفرنسا والتي تأتي في ضوء تطوير علاقات التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتنسيق الجهود تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وأكد قائد البحرية الفرنسية حرص بلاده على زيادة أوجه التعاون البحري مع مصر لزيادة وتطوير قدرتها البحرية لمكافحة الإرهاب البحري وتأمين المحور الحيوي لحركة الاقتصاد والملاحة العالمية، مؤكدا أن مصر تمثل مفتاح الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد اللواء بحري أركان حرب أسامة ربيع بتطور علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات البحرية لكلا البلدين الصديقين خاصة في المجالات التقنية ونقل وتبادل الخبرات والتدريب.

وتفقد قائد القوات البحرية حاملة الطائرات الفرنسية “تونير” من طراز “مسترال”، واستمع لشرح تناول الإمكانات القتالية، والتقنية عالية التطور التي يتمتع بها هذا الطراز، كما قام بزيارة مقر شركة #### DCNS #### العالمية الفرنسية، وتفقد عددا من الوحدات البحرية المصرية من طراز “جوويند “التي يجري بناؤها حديثا.