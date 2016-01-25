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صور| إغلاق 3 حظائر ولجنة لرفع كفاءة المجزر الآلي ببورسعيد

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صور| إغلاق 3 حظائر ولجنة لرفع كفاءة المجزر الآلي ببورسعيد صور| إغلاق 3 حظائر ولجنة لرفع كفاءة المجزر الآلي ببورسعيد

إغلاق 3 حظائر ولجنة لرفع كفاءة المجزر الآلي ببورسعيد

المراسل:جمال نوفل

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قرار بإغلاق 3 حظائر بمنطقة القابوطي الجديد بحي الجنوب لقيام أصحابها في استخدامها في انشطة غير مرخص لها قطع غيار سيارات بدلا من حظائر ماشية مما يغير من طبيعة نشاط المنطقة .

وأمرمحافظ بورسعيد بتشكيل لجنة من ادارة التخطيط العمراني والتعاون الانتاجي وإدارة التتفتيش لمراجعة كافة حظائر المنطقة وتحديد المخالف منها

و قرر المحافظ وقف جميع اجراءات التخصيص لحين انتهاء اللجنة المكلفة من عملها وحصر جميع اصحاب الحظائر وبحث موقفهم بالكامل.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ بورسعيد بمنطقة جنوب بورسعيد والتي شملت المرور على محطة تسمين الماشية التي تعتبر أكبر محطة للتسمين بمصر والمجزر الآلي المجاور لها.

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