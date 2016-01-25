القوات العراقية تقتل 44 من داعش غربى بغداد والأنبار

قتلت القوات العراقية مدعومة بطيران التحالف الدولى 44 إرهابيا من تنظيم (داعش) خلال عمليات عسكرية غربى بغداد ومحافظة الأنبار بالعراق.

وقصف طيران التحالف الدولى- خلال إسناده للقطاعات العسكرية البرية فى منطقة "البو شجل" غربى العاصمة العراقية (بغداد)- أربعة مواقع لتنظيم (داعش) ودمرها وقتل من كانوا بداخلها، إضافة إلى استهداف تجمع للإرهابيين وقتل 20 إرهابيا وتدمير خندقين وقتل من كانوا بهما.

وذكرت قيادة "عمليات بغداد" الاثنين، أن قواتها قتلت 22 إرهابيا ودمرت جرافة وسيارتين ومقر للإرهابيين وسلاح ثقيل، وعالجت 20 عبوة ناسفة فى منطقة النعيمية وجسر التفاحة بالأنبار، كما قتلت فى منطقتى الكرمة وناظم التقسيم بالأنبار إرهابيين اثنين وجرحت ثلاثة آخرين وعالجت 41 عبوة ناسفة.

من جهة أخرى، ذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم أن مجموعة مسلحة من "صقور الشرقاط" هاجمت نقطة أمنية تابعة لتنظيم داعش قرب سدة قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، سقط خلاله قتلى وجرحى مسلحين من داعش.

وأشارت مصادر امنية إلى أن "صقور الشرقاط" مجموعة مسلحة مقاومة من أهالى القضاء وعناصرها هم من نفذوا الهجوم على "سيطرة سدة الشرقاط" ووقع اشتباك مسلح بين الجانبين، وأرسل التنظيم عناصر إضافية لمنطقة الاشتباك خشية تكرار الهجوم.

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