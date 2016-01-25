أخبار عاجلة

أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القوات العراقية تقتل 44 من داعش غربى بغداد والأنبار

Google+ Print
القوات العراقية تقتل 44 من داعش غربى بغداد والأنبار القوات العراقية تقتل 44 من داعش غربى بغداد والأنبار

قتلت القوات العراقية مدعومة بطيران التحالف الدولى 44 إرهابيا من تنظيم (داعش) خلال عمليات عسكرية غربى بغداد ومحافظة الأنبار بالعراق.

وقصف طيران التحالف الدولى- خلال إسناده للقطاعات العسكرية البرية فى منطقة "البو شجل" غربى العاصمة العراقية (بغداد)- أربعة مواقع لتنظيم (داعش) ودمرها وقتل من كانوا بداخلها، إضافة إلى استهداف تجمع للإرهابيين وقتل 20 إرهابيا وتدمير خندقين وقتل من كانوا بهما.

وذكرت قيادة "عمليات بغداد" الاثنين، أن قواتها قتلت 22 إرهابيا ودمرت جرافة وسيارتين ومقر للإرهابيين وسلاح ثقيل، وعالجت 20 عبوة ناسفة فى منطقة النعيمية وجسر التفاحة بالأنبار، كما قتلت فى منطقتى الكرمة وناظم التقسيم بالأنبار إرهابيين اثنين وجرحت ثلاثة آخرين وعالجت 41 عبوة ناسفة.

من جهة أخرى، ذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم أن مجموعة مسلحة من "صقور الشرقاط" هاجمت نقطة أمنية تابعة لتنظيم داعش قرب سدة قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، سقط خلاله قتلى وجرحى مسلحين من داعش.

وأشارت مصادر امنية إلى أن "صقور الشرقاط" مجموعة مسلحة مقاومة من أهالى القضاء وعناصرها هم من نفذوا الهجوم على "سيطرة سدة الشرقاط" ووقع اشتباك مسلح بين الجانبين، وأرسل التنظيم عناصر إضافية لمنطقة الاشتباك خشية تكرار الهجوم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365