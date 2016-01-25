مسئول يمنى: بحاح عاد إلى عدن لاستئناف عمل الحكومة

أكد المتحدث باسم حكومة اليمن راجح بادى أن نائب الرئيس ورئيس الوزراء خالد بحاح عاد وبرفقته عدد من الوزراء إلى العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) من أجل استئناف عمل الحكومة والسلطة الشرعية.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية- فى اتصال هاتفى مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية الاثنين، أن بحاح ووزرائه سيواصلون العمل من عدن، لاسيما بعد أن تم تأمين منطقة سكنية لاستضافة الحكومة.

وتابع "لا بد من تواجدنا (الحكومة) على الأراضى اليمنية والتعاون من أجل تثبيت الأمن والاستقرار..لا أحدا مستثنى من أى مخاطر قد تداهمه وكلنا فداءً لليمن وليست دمائنا أغلى من دماء اليمنيين الذين يقاتلون فى كل الجبهات ويقدمون التضحيات بالتعاون مع الأشقاء فى دول التحالف العربى".

وتأوضح المتحدث الحكومى اليمنى أن وزراء سبقوا بالحضور إلى عدن وآخرين سيلحقون فى الأيام القليلة القادمة لعقد مجلس الوزارء جلساته.

واصلت طائرات دول التحالف العربى الإثنين، قصف مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع على عبدالله صالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت مواقع للاتصالات فى جبل عيبان جنوب غربى العاصمة، ومعسكر عمد فى مديرية سنحان جنوبى العاصمة.

وكانت طائرات التحالف قد قصفت قبل فجر اليوم مواقع فى حى النهضة ومنطقة ذهبان بصنعاء.

>