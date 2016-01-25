أسباب الإصابة بالأنيميا أثناء الحمل.. اعرفيها واهتمى بنفسك

الأنيميا فترة الحمل

الحمل المتكرر أحد أسباب الأنيميا فى فترة الحمل

إصابة المرأة قبل الحمل بالأنيميا

الأنيميا مرض يصيب كثيرا من الحوامل بسبب التغذية غير الصحية بجانب عوامل أخرى.>يقول الدكتور محمد عبد المنعم أخصائى النساء والتوليد إن أغلب الحوامل يعانين من الأنيميا لأسباب وعوامل مختلفة أهمها التغذية غير الصحية وغير المحتوية على الفيتامينات والأملاح المعدنية كعنصرى الحديد والكالسيوم باعتبارها الركائز الضرورية لتكوين الجنين ما قد يتسبب فى تعرض الأم والجنين لبعض الاضرار الصحية ومنها الأنيميا.>وأوضح د. محمد أن كثيرا من النساء لسن على دراية بأن حملهن عدة مرات على فترات متقاربة قد يصيبهن بأضرار وأمراض منها الأنيميا نظرا لأن الحمل المتكرر لا يمكن المرأة من استعادة صحتها قبل تحمل أعباء الحمل التالى.>وتابع د. محمد: إصابة المرأة بالأنيميا قبل الحمل أحد العوامل التى تتسبب فى مشاكل صحية لها وجنينها ولذلك قبل اتخاذ قرار بالحمل يجب إجراء فحص صورة دم كاملة للاطمئنان على عدم إصابة السيدة بالأنيميا حتى لا تفاجأ أثناء الحمل بأنها مصابة بها.

ونصح أخصائى النساء والتوليد المرأة بالاهتمام قبل وأثناء الحمل بتناول الأطعمة الغنية بالحديد والموجودة فى الخضروات الورقية الخضراء وكذلك فى الفاكهة مثل التفاح والموز والعسل الأسود.

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