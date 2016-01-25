أخبار عاجلة

أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. قيادات الغربية تضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

Google+ Print
بالصور.. قيادات الغربية تضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بالصور.. قيادات الغربية تضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة
وضع اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، والعميد أحمد يحيى المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من ضباط القوات المسلحة واللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية واللواء حسن العيسوى رئيس قطاع الأمن المركزى بطنطا واللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وعدد من الضباط، إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بمديرية الأمن، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك فى احتفال مديرية أمن الغربية بعيد الشرطة.

وقدم المحافظ والمستشار العسكرى وأعضاء مجلس النواب التهنئة لمدير الأمن والضباط والأفراد بمناسبة عيد الشرطة، وتبادل مدير أمن الغربية الدرع التذكارى مع محافظ الغربية والمستشار العسكرى بالمحافظة ووجه الشكر لرجال القوات المسلحة لمشاركتهم رجال الشرطة فى عيدهم، مؤكدا أن الشرطة والجيش حماة الشعب والدرع الواقى له، وأنهم على الوعد والعهد بالقضاء على الإرهاب وتطهير البلاد وحفظ أمن واستقرار البلاد.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365