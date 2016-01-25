بالصور.. قيادات الغربية تضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

وضع اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، والعميد أحمد يحيى المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من ضباط القوات المسلحة واللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية واللواء حسن العيسوى رئيس قطاع الأمن المركزى بطنطا واللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وعدد من الضباط، إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بمديرية الأمن، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك فى احتفال مديرية أمن الغربية بعيد الشرطة.

وقدم المحافظ والمستشار العسكرى وأعضاء مجلس النواب التهنئة لمدير الأمن والضباط والأفراد بمناسبة عيد الشرطة، وتبادل مدير أمن الغربية الدرع التذكارى مع محافظ الغربية والمستشار العسكرى بالمحافظة ووجه الشكر لرجال القوات المسلحة لمشاركتهم رجال الشرطة فى عيدهم، مؤكدا أن الشرطة والجيش حماة الشعب والدرع الواقى له، وأنهم على الوعد والعهد بالقضاء على الإرهاب وتطهير البلاد وحفظ أمن واستقرار البلاد.



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