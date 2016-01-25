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بالصور.. محافظ أسوان والقيادات الدينية يهنئون مدير الأمن بعيد الشرطة

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بالصور.. محافظ أسوان والقيادات الدينية يهنئون مدير الأمن بعيد الشرطة بالصور.. محافظ أسوان والقيادات الدينية يهنئون مدير الأمن بعيد الشرطة
تقدم اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، على رأس وفد رسمى وشعبى يضم نواب المحافظة فى البرلمان ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات التنفيذية والجامعية، بزيارة مديرية أمن أسوان، لتقديم التهنئة للواء عمر ناصر، مدير الأمن، ولقيادات الشرطة والضباط والأفراد، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 64 والذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

بدأ المحافظ زيارته بإهداء باقة من الورود لمدير الأمن مع توزيع وردة لكل ضابط وفرد شرطة من شباب وأطفال أسوان.

وأكد اللواء مجدى حجازى على أن هذه الزيارة وباقى فعاليات الاحتفال برجال الشرطة تأتى عرفاناً بالجميل من جميع أطياف وفئات المجتمع الأسوانى رسمياً وشعبياً بالدور الذى قام به رجال الشرطة، وتقديراً لما قدموه من تضحيات وما سيقدمونه، ليعتبر ذلك نقطة انطلاق لعام كله نجاح وخير وعمل ورخاء للشعب المصرى والشرطة المصرية ليكونوا نسيجا واحدا.

وفى السياق نفسه قام محافظ أسوان بجولة بعدد من الكمائن والنقاط الشرطية الثابتة والمتحركة لتقديم التهنئة وتوزيع الورود على الضباط والأفراد شملت كمين أبو الريش الزراعى وكمين الكورنيش الجديد والمراسى السياحية والمسطحات وتأمين كاتدرائية الأرثوذكس ومقر الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى تأمين شرطة مطار أسوان الدولى.

كما وجه مجدى حجازى قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن بتنظيم زيارات للمواقع الشرطية يرافقهم القيادات الشعبية والدينية والتنفيذية من أجل تقديم التهنئة لرجال الشرطة و توزيع الورود عليهم من خلال الشباب والأطفال فى كافة أنحاء المحافظة بالتنسيق مع مديرى الشباب والرياضة والتربية والتعليم وجامعة أسوان.

وستتضمن فعاليات الاحتفال أيضاً حفلا فنيا بقصر ثقافة أسوان لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية من مواطنى أسوان الذين ضحوا بحياتهم من أجل احتفاظ بأمنها وسلامتها، ومن أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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