بالصور.. المفرج عنهم من سجن دمنهورالعمومى يهتفون "تحيا مصر"

وسط فرحة غامرة، رصدت كاميرا "اليوم السابع" هتافات المساجين المفرج عنهم تنفيذا لقرار العفو الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة أعياد الثورة وأعياد الشرطة، وهم يهتفون تحيا مصر - تحيا مصر ويدعون للرئيس السيسى (ربنا يكرمك ياسيسى وينصرك على مين يعاديك)/.

وقد أعرب المساجين المفرج عنهم وجميعهم من أبناء محافظة البحيرة عن سعادتهم بقرار الرئيس السيسى بالعفو عنهم والخروج مرة أخرى للحياة بعد فترة عقوبة قضوها خلف القضبان بعيدا عن أسرهم .

وكانت إدارة سجن دمنهور العمومى قد أفرجت قبل قليل عن 40 مسجونا من بينهم سجينتان تنفيذا لقرار العفو الذى أصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة أعياد الثورة وأعياد الشرطة .

وقد قامت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير الأمن وبرئاسة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن والعميد عصام الرومى مدير إدارة الترحيلات بنقل المساجين المفرج عنهم من سجن دمنهور العمومى لإدارة الترحيلات، حيث يتم إنهاء الإجراءات لخروج المفرج عنهم والتوجه لمنازلهم بمراكز ومدن المحافظة .