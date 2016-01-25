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«تموين أسيوط»: تحرير 252 مخالفة بالمحافظة خلال أسبوع

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«تموين أسيوط»: تحرير 252 مخالفة بالمحافظة خلال أسبوع «تموين أسيوط»: تحرير 252 مخالفة بالمحافظة خلال أسبوع

أرشيفية

أكد صالح عبدالله حسين مدير مديرية بأسيوط، أن المديرية وإداراتها الفرعية شنت عدة حملات لضبط الأسواق خلال أسبوع.

وأسفرت الحملات عن تحرير 252 مخالفة تموينية متنوعة فضلًا عن ضبط 154 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وإجمالي تصرفات بكمية 2078 جوال دقيق وتصرف وتجميع 113 أسطوانة بوتاجاز وإجمالي تجميع 60 لتر بنزين 80.

وقال صالح: إن الحملات مستمرة بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بتكثيف الحملات بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة.

وأكد أن المرور على الأسواق بكافة القرى والمراكز يهدف لمحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين.

وأضاف صالح أنه تم تحرير 109 محاضر في مجال المخابز والأسواق بالإضافة إلى تحرير 13 محضرا في مجال البوتاجاز والمواد البترولية.

وأشار إلى أنه تم تحرير العديد من محاضر المخالفات بمراكز المحافظة وأحيائها، وتم تحرير 5 محاضر في مجال المخابز والأسواق بحى غرب وفى حى شرق، وتحرير 9 محاضر في مجال المخابز والأسواق.

وشملت المخالفات، في مركز أسيوط تحرير محضر في مجال المخابز والأسواق، وفى ديروط وتم تحرير 10 محاضر في مجال المخابز والأسواق وفى مركز القوصية تم تحرير 18 محضرا في مجال المخابز والأسواق وبمنفلوط تم تحرير 23 محضر مخالفة في مجال المخابز والأسواق ومحضرين في مجال المواد البترولية.

وتابع مدير مديرية التموين أنه في مركز البدارى تم تحرير 9 محاضر مخالفة في مجال المخابز والأسواق وفى مركز ساحل سليم تم تحرير 14 محضرا في مجال المخابز والأسواق و3 محاضر في مجال المواد البترولية.

كما شمل مركز أبوتيج تحرير 8 محاضر في مجال المخابز والأسواق ومحضرين في مجال المواد البترولية والغنايم 8 محاضر في مجال المخابز وبالنسبة لمركز صدفا تم تحرير 6 محاضر في مجال المخابز والأسواق.

وفى أبنوب تم تحرير محضر في مجال المخابز والأسواق و5 محاضر في مجال المواد البترولية وفى مركز الفتح تم تحرير 6 محاضر في مجال المخابز والأسواق.

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