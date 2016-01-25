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صور| عناصر من القوات المسلحة تسافر إلى السعودية للمشاركة فى التدريب المشترك «رعد الشمال»

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عناصر من القوات المسلحة تسافر إلى السعودية »

عناصر من القوات المسلحة تسافر إلى »

غادرت، اليوم الإثنين، عناصر من القوات المسلحة متجهة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى أنشطة وفعاليات التدريب المشترك ” رعد الشمال ” الذى تنفذه وحدات مقاتلة من القوات البرية والجوية ووسائل الدفاع الجوى والقوات الخاصة لعدد من الدول العربية والإسلامية ، والذى يستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة وتكامل العلاقات العسكرية بين والدول الشقيقة والصديقة.

وقد تضمنت المراحل الإعداد للتدريب ورفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة على الموضوعات العامة والتخصصية، وتنفيذ مخطط التحميل والنقل الاستراتيجى للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول ، بما يساهم فى تحقيق النقاط والأهداف التدريبية المطلوبة ، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة القتالية والإستعداد لتنفيذ مهام مشتركة بين قوات الدول المشاركة للتدريب على مواجهة المخاطر والتحديات التى تستهدف أمن وإستقرار المنطقة .

عناصر من القوات المسلحة تسافر إلى السعودية »

عناصر من القوات المسلحة تسافر إلى السعودية »

عناصر من القوات المسلحة تسافر إلى السعودية »

عناصر من القوات المسلحة تسافر إلى السعودية »

عناصر من القوات المسلحة تسافر إلى السعودية »

عناصر من القوات المسلحة تسافر إلى السعودية »

عناصر من القوات المسلحة تسافر إلى السعودية »

عناصر من القوات المسلحة تسافر إلى السعودية »

 

 

 

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