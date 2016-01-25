بالفيديو والصور.. الإفراج عن 40 سجينا من سجن دمنهور العمومى بمناسبة أعياد الشرطة

أفرجت إدارة سجن دمنهور العمومى قبل قليل عن 40 مسجونا من بينهم سجينتان، تنفيذا لقرار العفو الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة أعياد الثورة وأعياد الشرطة، وأعرب المساجين المفرج عنهم وجميعهم من أبناء محافظة البحيرة عن سعادتهم بقرار الرئيس السيسى بالعفو عنهم، والخروج مرة أخرى للحياة بعد فترة عقوبة قضوها خلف القضبان بعيدا عن أسرهم.

وقد قامت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير الأمن، وبرئاسة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن والعميد عصام الرومى، مدير إدارة الترحيلات، بنقل المساجين المفرج عنهم من سجن دمنهور العمومى لإدارة الترحيلات، حيث يتم إنهاء الإجراءات لخروج المفرج عنهم والتوجه لمنازلهم بمراكز ومدن المحافظة.

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