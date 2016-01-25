بعد 38 عامًا من عرضها مسرحيا..«بالنسبه لبكرا شو» تحقق أعلى إيراد سينمائى بلبنان

فى مفاجاة غير متوقعه، أحتل العرض السينمائى لمسرحية “بالنسبه لبكرا شو؟”للمبدع اللبنانى زياد الرحبانى،فى تحقيق ايرادا 2مليون دولارا،بعد 4أيام من عرضه.

المسرحية التى يعيد الرحبانى إحيائها سينمائيا ،بعد38عاما من تقديمها على خشبة المسرح،ووفقا للشركة المنتجه تكاد ايراداتها ان تكون الأعلى فى تاريخ السينما اللبنانيه،بحسب التذاكر التى يتم حجزها حاليا.

والجدير بالذكر ان الفيلم المعروض للمسرحية تم تصويره خلال عرضها عام 1978 بواسطة “يال ” شقيقة الرحبانى ، بناء على طلبه حتى يتمكن من تصحيح ومراجعة العناصر الفنيه المختلفه لها.

وتدور أحداث المسرحية التى كتبها وأخرجها وقام ببطولتها زيااد ،في أحدى بارات منطقة الحمرا الشهيرة فى بيروت ،من خلال قصة زكريا وزوجته بعد أن انتقلا من القرية إلى المدينة ليعملا في البار، بهدف تأمين مصاريف عائلتهما وتحسين مستواها الاقتصادي،وعلاقتهما بالرواد بمختلف نوعياتهم،ومنهم المثقف ،رجل الأعمال ،المزارع ،العامل ،والعربي والأجنبي.