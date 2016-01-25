إغلاق المدارس فى لبنان بسبب العاصفة الثلجية "تالاسا"

>أغلقت المدارس الرسمية والخاصة فى لبنان أبوابها اليوم الأثنين، بسبب العاصفة الثلجية "تالاسا" التى تضرب البلاد محملة بالثلوج والصقيع منذ أمس الأحد، حيث غطت الثلوج المناطق اللبنانية، بداية من ارتفاع 600 متر عن سطح البحر .

وكان وزير التربية والتعليم العالى اللبنانى الياس بو صعب، قرر أمس إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة اليوم الاثنين، بسبب العاصفة الثلجية "تلاسا ".

وحاصرت الثلوج والجليد العديد من المناطق والقرى الجبلية اللبنانية، مع تدنٍ ملحوظ فى درجات الحرارة.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية فى المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس اليوم غائم جزئيا مع احتمال سقوط أمطار وثلوج متفرقة وخفيفة على ارتفاع 600 متر عن سطح البحر وانخفاض فى درجات الحرارة يتدنى معها مستوى تساقط الثلوج الخفيفة لتلامس 400 متر فى شمال البلاد وتكون الجليد على الطرقات فوق 600 متر.

ويستمر الطقس غداً الثلاثاء ، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية، غائماً جزئياً مع انخفاض اضافى فى درجات الحرارة، وتكوّن طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية، مع احتمال تساقط بعض الثلوج الصباحية المتفرقة، خاصة على المرتفعات الجنوبية التى تعلو عن 600 متر، على أن تنحسر العاصفة "تلاسا " بعد غد الأربعاء .

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