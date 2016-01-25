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سقوط تاجر مخدرات بحوزته 25 الف قرص مخدر بالإسكندرية

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سقوط تاجر مخدرات بحوزته 25 الف قرص مخدر بالإسكندرية سقوط تاجر مخدرات بحوزته 25 الف قرص مخدر بالإسكندرية
نجحت مباحث ادارة المخدرات برئاسة العقيد عصام رشدى فى احباط ترويج كمية كبيرة من الأقراص المخدرة .

حيث وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام "أحمد .ع "- 37 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان المنتزه بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار في الأقراص المخدره .

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته عدد " 25000 " قرص مخدرو مبلغ 30 جنيهاً وهاتف محمول حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه .

وأقر المتهم بحيازته للأقراص المخدره بقصد الاتجاروالمبلغ المالي من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ، و تحرر المحضر جنايات قسم شرطة أول المنتزه وجاري العرض على النيابة .

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