سقوط تاجر مخدرات بحوزته 25 الف قرص مخدر بالإسكندرية

نجحت مباحث ادارة المخدرات برئاسة العقيد عصام رشدى فى احباط ترويج كمية كبيرة من الأقراص المخدرة .

حيث وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام "أحمد .ع "- 37 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان المنتزه بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار في الأقراص المخدره .

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته عدد " 25000 " قرص مخدرو مبلغ 30 جنيهاً وهاتف محمول حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه .

وأقر المتهم بحيازته للأقراص المخدره بقصد الاتجاروالمبلغ المالي من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ، و تحرر المحضر جنايات قسم شرطة أول المنتزه وجاري العرض على النيابة .