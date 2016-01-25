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حركة إسلامية: الإخوان وراء شائعة وفاة محمد حسان لاستغلال شعبيته فى أعمال عنف

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حركة إسلامية: الإخوان وراء شائعة وفاة محمد حسان لاستغلال شعبيته فى أعمال عنف حركة إسلامية: الإخوان وراء شائعة وفاة محمد حسان لاستغلال شعبيته فى أعمال عنف
أكدت حركة "دافع عن العلماء" المقربة من شيوخ التيار السلفى، أن جماعة الإخوان هى التى بثت شائعة وفاة الشيخ محمد حسان الفترة الماضية من خلال لجانها الإليكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال محمد رجب مؤسس حركة "دافع" لـ"اليوم السابع": "أول من أثار شائعة وفاة الشيخ حسان هى صفحات الإخوان والسبب من وراء هذه الشائعات ترصد من عدة أهمها محاولة استغلال شعبية الشيخ حسان فى المظاهرات التى يدعون لها فى ذكرى يناير.

وأضاف مؤسس حركة "دافع" أنه من أبعاد هذه الشائعة ظرف الوقت، حيث إننا بمشارف فعاليات يناير للذكرى الخامسة، ويحاول الانتهازيون إحداث حالة من الهذيان المجتمعى لجعل حالة العقل الجمعى فى صورة تقترب من التسليم للتوجيه والإدارة فيما يصب فى مصلحة أولئك الذين يسعون لمآرب ما، وبالتالى هذا النوع من الإشاعات لشخصية جليلة كالشيخ حسان يقصد من ورائها شعبية الشيخ الأكبر والأكثر الآن، وليس المقصود هو شخص الشيخ الموقر بهدف تحقيق هذه البلبلة غير المبررة شرعا".

وأشار رجب إلى أن الإخوان ولجانها الإلكترونية تحاول استنطاق الشيخ حسان ببث مثل هذه الشائعات، مضيفاً: "الاستنطاق غير المباشر، حيث يحاول أصحاب الوقيعة من المتمردين على النظام السياسى بمصر الآن، إلى أن يبتزوا قامة وقيمة علمية كالشيخ حسان ليكرسوا صحة موقفهم ويثقلوا التبعية الخاصة بهم على أتباعهم، فيسعون لعملية استنطاق غير شريفة ولا تصح فى مروءة المسلمين، وإنما فقط هى براجماتية فكرية واتباع غير سائغ لنظرية مكيا فيللى الساقطة".

يذكر أنه انتشرت مزاعم عن وفاة محمد حسان، إلا أن مصادر بقناة الرحمة الفضائية التى يمتلكها محمد حسان كذبتها، مشيرة إلى أنها عارية تماما من الصحة وأنه – أى حسان- يصور حاليا حلقات برنامج تفسير القران الذى بدأه منذ فترة، كما لفتت إلى أنه انتهى الأسبوع الماضى من تسجيل حلقة فى برنامج القضية الذى يعرض على القناة.
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