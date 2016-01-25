صور| «مميش» يتفقد قوات وعناصر تأمين المجرى الملاحي

قام الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لقوات وعناصر التأمين بالمجرى الملاحي، وأشاد “مميش” بالدور الوطني الرائع الذي تقوم به القوات المسلحة، وقوات الأمن الداخلي في تأمين المجرى الملاحي، والمنشآت الحيوية لقناة السويس، وبعث “مميش” برسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي، وشركات الشحن العالمية، والوكلاء الملاحيين، مؤكدًا على أن المجرى الملاحي للقناة في أعلى درجات التأمين.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، في إطار الاستعدادات للمؤتمر الملاحي العالمي الأول لقناة السويس، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 22-24 فبراير 2016م، على أن هذا المؤتمر سيحضره عددًا كبيرًا من رؤساء الهيئات الملاحية العالمية، والتوكيلات الملاحية، وشركات النقل البحري، بهدف تبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة، وزيادة التقارب، والتفاعل بين جميع عناصر صناعة النقل البحري.

وأشاد الفريق مميش، في ختام تصريحه، بجهود العاملين الشرفاء بهيئة قناة السويس، وشركاتها الذين يواصلون العمل ليلًا نهارًا، لتظل قناة السويس شريان الحياة، والرخاء لمصر والعالم .