أخبار عاجلة

أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور| «مميش» يتفقد قوات وعناصر تأمين المجرى الملاحي

Google+ Print
صور| «مميش» يتفقد قوات وعناصر تأمين المجرى الملاحي صور| «مميش» يتفقد قوات وعناصر تأمين المجرى الملاحي

الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس

قام الفريق مهاب مميش،  رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لقوات وعناصر التأمين بالمجرى الملاحي، وأشاد “مميش” بالدور الوطني الرائع الذي تقوم به القوات المسلحة، وقوات الأمن الداخلي في تأمين المجرى الملاحي، والمنشآت الحيوية لقناة السويس، وبعث “مميش” برسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي، وشركات الشحن العالمية، والوكلاء الملاحيين، مؤكدًا على أن المجرى الملاحي للقناة  في أعلى درجات التأمين.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، في إطار الاستعدادات للمؤتمر الملاحي العالمي الأول لقناة السويس، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، في الفترة من 22-24 فبراير 2016م، على أن هذا المؤتمر سيحضره عددًا كبيرًا من رؤساء الهيئات الملاحية العالمية، والتوكيلات الملاحية، وشركات النقل البحري، بهدف تبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة، وزيادة التقارب، والتفاعل بين جميع عناصر صناعة النقل البحري.

وأشاد الفريق مميش، في ختام تصريحه، بجهود العاملين الشرفاء بهيئة قناة السويس، وشركاتها الذين يواصلون العمل ليلًا نهارًا، لتظل قناة السويس شريان الحياة، والرخاء لمصر والعالم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»