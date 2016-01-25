أخبار عاجلة

أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

شرطة دبي تحبط تهريب 1340 قطعة من العاج

Google+ Print
شرطة دبي تحبط تهريب 1340 قطعة من العاج شرطة دبي تحبط تهريب 1340 قطعة من العاج

أحبطت شرطة دبي تهريب كميات كبيرة من العاج العاج الخام والمشغول، المحظور تداوله عالمياًعبر مطار دبي إلى شرق آسيا .

وسلم العقيد حموده بالسويدا العامري، مساعد المدير العام للعمليات بالوكالة، بحضور النقيب خالد محمد نور، رئيس قسم السجلات الجنائية، لمندوب وزارة البيئة والمياه بمكتب دبي، 1340 قطعة من العاج الخام والمشغول، المحظور تداوله عالمياً وفق اتفاقية (سايتس)، تزن أكثر من 173 كيلوجراما، تم ضبطها مع عدد من المسافرين العابرين عبر مطار دبي الدولي، وكانت جميعها في طريقها إلى شرق آسيا قادمة من بعض الدول الأفريقية.

وأكد العقيد حموده العامري أن الإدارة لديها الإمكانيات المطلوبة من الموارد البشرية والتقنية للتعامل مع هذه التجارة المحرمة ومكافحتها، وأن الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي شريك رئيسي ومهم في حلقة التعاون مع شركائها من الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً، لمكافحة هذا النوع من النشاط غير الشرعي، ووفق بنود اتفاقية (السايتس) التي تنظم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، كما أشاد بالمستوى المتميز من التعاون والتنسيق القائم بين شرطة دبي ووزارة البيئة والمياه في معالجة آثار هذه التجارة كل في مجال اختصاصه.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية