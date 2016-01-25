شرطة دبي تحبط تهريب 1340 قطعة من العاج

أحبطت شرطة دبي تهريب كميات كبيرة من العاج العاج الخام والمشغول، المحظور تداوله عالمياًعبر مطار دبي إلى شرق آسيا .

وسلم العقيد حموده بالسويدا العامري، مساعد المدير العام للعمليات بالوكالة، بحضور النقيب خالد محمد نور، رئيس قسم السجلات الجنائية، لمندوب وزارة البيئة والمياه بمكتب دبي، 1340 قطعة من العاج الخام والمشغول، المحظور تداوله عالمياً وفق اتفاقية (سايتس)، تزن أكثر من 173 كيلوجراما، تم ضبطها مع عدد من المسافرين العابرين عبر مطار دبي الدولي، وكانت جميعها في طريقها إلى شرق آسيا قادمة من بعض الدول الأفريقية.

وأكد العقيد حموده العامري أن الإدارة لديها الإمكانيات المطلوبة من الموارد البشرية والتقنية للتعامل مع هذه التجارة المحرمة ومكافحتها، وأن الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي شريك رئيسي ومهم في حلقة التعاون مع شركائها من الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً، لمكافحة هذا النوع من النشاط غير الشرعي، ووفق بنود اتفاقية (السايتس) التي تنظم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، كما أشاد بالمستوى المتميز من التعاون والتنسيق القائم بين شرطة دبي ووزارة البيئة والمياه في معالجة آثار هذه التجارة كل في مجال اختصاصه.

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