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إعدام رجل سعودى مدان بالقتل

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إعدام رجل سعودى مدان بالقتل إعدام رجل سعودى مدان بالقتل

>أعلنت وزارة الداخلية الاثنين اعدام سعودى مدان بقتل آخر طعنا بالسكين، ما يرفع عدد احكام الاعدام المنفذة الى 53 منذ بدء سنة 2016.

وقالت الوزارة فى بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية "أقدم محمد بن عوض بن أحمد الزهراني، سعودى الجنسية، على قتل رياض بن سعيد بن طاهر الزهرانى، سعودى الجنسية، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته إثر خلاف حصل بينهما".

واشارت الى انه بعد توقيف الجاني، وجه الاتهام اليه بارتكاب الجريمة، واصدرت المحكمة العامة حكما عليه "بالقتل قصاصا"، وهو ما صدقته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وصدر امر ملكى بتنفيذه.

اضاف البيان "تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجانى اليوم الاثنين فى محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة" فى غرب البلاد، وبذلك، يرتفع عدد الاعدامات المنفذة منذ بداية يناير الى 53 اعداما، ابرزهم مجموعة من 47 مدانا "بالارهاب" بينهم الشيخ الشيعى نمر النمر، اعلن عن اعدامهم فى الثانى من الشهر الجارى.

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مصر 365

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