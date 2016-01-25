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مصدر أمنى: الإرهابيان قتيلا أكتوبر "شقيقان" يقيمان ببنى سويف

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مصدر أمنى: الإرهابيان قتيلا أكتوبر "شقيقان" يقيمان ببنى سويف مصدر أمنى: الإرهابيان قتيلا أكتوبر "شقيقان" يقيمان ببنى سويف
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن الإرهابيين اللذين قتلا صباح اليوم الاثنين فى تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الأمن بأكتوبر شقيقين يدعيان "جابر محمود" " و"سيد"، وأنهما يقيمان بمحافظة بنى سويف واستأجرا شقة منذ عدة أشهر بالحى السادس التابع لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر .

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن المتهمين يقيمان بمفرديهما، وأن تحريات رجال المباحث التى أشرف عليها اللواء خالد شلبى مديرالإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع الأمن الوطنى توصلت لهوية المتهمين وتورطهما فى ارتكاب عدة عمليات إرهابية، وفور وصول القوة الأمنية لضبطهما أطلق المتهمان الأعيرة النارية مما دفع رجال الشرطة لمبادلتهما إطلاق الرصاص ونتج عنه مقتلهما.

وقال المصدر، إن المتهمين ضبط بحوزتهما أسلحة نارية آلية ولم يتم العثور على مواد متفجرة.


>- مصدر: الإرهابيان المقتولان بشقة أكتوبر شاركا فى تفجير "شقة الهرم"

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